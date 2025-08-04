Будет цвести до первых серьезных заморозков в декабре даже на бедных почвах

Будет цвести до первых серьезных заморозков в декабре даже на бедных почвах

Вербена — настоящая чемпионка по продолжительности цветения, способная украшать сад яркими соцветиями с июня до первых серьезных заморозков в декабре!

Этот удивительный цветок обладает целым рядом преимуществ: исключительной засухоустойчивостью, способностью цвести даже на бедных почвах и невероятным разнообразием расцветок — от нежно-белых до насыщенно-фиолетовых.

Особенно ценно, что она продолжает цвести, когда большинство растений уже завершили вегетацию — в октябре-ноябре ее яркие краски особенно заметны в опустевшем саду. Этот многолетник (хотя в наших широтах часто выращивается как однолетник) прекрасно чувствует себя на солнце, требует минимального ухода — лишь редкого полива в засуху и одной-двух подкормок за сезон.

Ранее был назван неприхотливый многолетник, который цветет до осени и требует полива только в засуху.