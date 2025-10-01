Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 21:45

Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Tatan Syuflana/AP/TASS

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане, сообщается в Telegram-канале учреждения. Там он встретился с ребятами и рассказал о своих проделках в юношеские годы.

В нашу школу к сельским детям приехал попечитель IQanat и основатель Telegram Павел Дуров. Для 500 ребят из аулов это был настоящий праздник — лучше, чем день рождения, — написали на канале школы.

Предприниматель посетил кампус школы и посмотрел, как живут ученики. Также он поделился с детьми историями о первых шагах в программировании, рассказал о будущем искусственного интеллекта и объяснил, почему самое перспективное направление — это биотехнологии.

В школе отметили, что Дуров присоединился к попечителям учреждения год назад. Он направил более $350 тыс. (более 29 млн рублей) на поддержку 12 детей из сел Казахстана.

Ранее стало известно, что за год Дуров стал богаче на $4,82 млрд, теперь ему принадлежит $15,8 млрд (128,8 трлн рублей). Совокупное состояние самых богатых россиян увеличилось на $19,7 млрд (160,5 трлн рублей), подсчитали журналисты.

