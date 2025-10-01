В США подсчитали, на сколько за год выросло состояние миллиардеров из РФ

С начала 2025 года совокупное состояние самых богатых россиян увеличилось на $19,7 млрд (160,5 трлн рублей), передает Bloomberg со ссылкой на собственный «Индекс миллиардеров». Он формируется исходя из рыночной стоимости активов. В список входят 500 самых богатых людей на планете.

Согласно данным рейтинга, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал богаче на $4,82 млрд. Отныне ему принадлежит $15,8 млрд (128,8 трлн рублей). Акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов прибавил $3,22 млрд и теперь располагает $16,4 млрд (133,3 трлн рублей). Основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил капитал на $3,41 млрд. Его состояние составило $26,6 млрд (216 трлн рублей).

