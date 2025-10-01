Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 11:57

В США подсчитали, на сколько за год выросло состояние миллиардеров из РФ

Состояние богатейших россиян увеличилось с начала года на $19,7 млрд рублей

Павел Дуров Павел Дуров Фото: IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press

С начала 2025 года совокупное состояние самых богатых россиян увеличилось на $19,7 млрд (160,5 трлн рублей), передает Bloomberg со ссылкой на собственный «Индекс миллиардеров». Он формируется исходя из рыночной стоимости активов. В список входят 500 самых богатых людей на планете.

Согласно данным рейтинга, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал богаче на $4,82 млрд. Отныне ему принадлежит $15,8 млрд (128,8 трлн рублей). Акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов прибавил $3,22 млрд и теперь располагает $16,4 млрд (133,3 трлн рублей). Основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил капитал на $3,41 млрд. Его состояние составило $26,6 млрд (216 трлн рублей).

Ранее президент США Дональд Трамп назвал миллиардеров, которые войдут в сделку по американскому сегменту TikTok. В числе инвесторов — сооснователь Oracle Ларри Эллисон, основатель Dell Майкл Делл и семья Мердок. По словам Трампа, именно эти бизнесмены помогут выделить TikTok в отдельное подразделение под контролем Вашингтона. Он отметил, что сумма сделки огромная, но раскрывать детали не стал.

