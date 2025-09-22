Трамп перечислил имена купивших TikTok миллиардеров Трамп: в сделке по TikTok участвовали Эллисон, Делл и семья Мердок

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News раскрыл имена ключевых инвесторов в сделке по американскому бизнесу TikTok. Речь идет о выделении социальной сети в отдельное подразделение под контролем Вашингтона. В число участников соглашения вошли одни из самых влиятельных миллиардеров мира.

Среди ключевых инвесторов, по словам Трампа, значатся сооснователь Oracle Ларри Эллисон, основатель Dell Technologies Майкл Делл, а также семья Мердок. Сделка направлена на то, чтобы соцсеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, продолжила работу в Штатах под управлением американских собственников.

Ларри Эллисон — один из них. <…> Майкл Делл также участвует. <…> Человек по имени Лахлан также участвует. Вы знаете, имя Лахлан очень необычное. Лахлан Мердок. И Руперт тоже будет в этой группе, — заявил Трамп.

Президент США подтвердил участие в соглашении титанов IT- и медиаиндустрии. Он оценил сумму сделки как «огромную», но точное число не раскрыл.

Ранее стало известно, что администрация США и власти Китая достигли договоренностей по будущему TikTok. В частности, министр финансов Скотт Бессент рассказал, что стороны согласовали рамочное соглашение, но детали раскрывать не стал.