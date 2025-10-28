В Казахстане предотвратили теракт, который готовили иностранцы

Силовики предотвратили террористический акт в Алма-Ате, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана. По информации ведомства, преступление планировали совершить пять иностранных граждан, их арестовали.

Комитетом национальной безопасности в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами. Все они арестованы, ведется следствие, — говорится в сообщении.

Кроме того, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма были взяты под стражу восемь граждан республики. За этот же период за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам были приговорены шесть человек.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая бросила три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Ее обвиняют в совершении теракта. По предварительным данным, петербурженка могла выполнять просьбу мошенников.

До этого следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте после взрыва в Луганске. Местный житель услышал доносившуюся из музыкальной колонки песню украинской группы, после чего подошел к устройству и ударил его ногой. Колонка оказалась заминирована.