«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона Захарова напомнила Макрону о скандале в Лувре на фоне его заявлений по Украине

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В ироничной форме она предложила политику альтернативный вариант использования двух тысяч солдат.

По данным на 2025 год, во Франции 1123 музея. Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней безопасностью и правобеспорядком, — отметила Захарова.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Генеральный штаб французских вооруженных сил готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. По ее данным, французский лидер «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».

До этого стало известно, что основу подразделения составят бойцы Иностранного легиона, завербованные преимущественно в латиноамериканских государствах. В настоящее время эти силы дислоцированы в Польше недалеко от украинской границы. В самой Франции осуществляется срочное расширение коечного фонда военных госпиталей для приема возможных раненых.