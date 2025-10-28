Младшей жертве было 22 месяца: педофил-сутенер оказался под следствием

Во французском городе Ним ранее судимый педофил-сутенер попался на очередном преступлении, совершенном против половой неприкосновенности ребенка. Его самой младшей жертве было меньше двух лет. NEWS.ru рассказывает подробности этого жуткого уголовного разбирательства.

Друг семьи

В Ниме завершено расследование по делу о сексуальном насилии над малолетней девочкой, совершенном в 2023 году. Как пишет издание Midi Libre со ссылкой на правоохранительные органы, 35-летний мужчина, ранее осужденный за сутенерство несовершеннолетних, изнасиловал 22-месячную девочку и снял преступление на видео. В кадре он запечатлел себя в формате селфи.

Насильник оказался близким другом семьи и временно присматривал за ребенком по просьбе родителей. Запись с места преступления была обнаружена еще в 2023 году, однако установить личность пострадавшей удалось лишь спустя время — благодаря совместной работе следственных и технических служб.

Сутенер-рецидивист

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в сексуальном насилии над малолетним. Ранее он уже отбывал наказание за преступления против несовершеннолетних, что делает новый эпизод особенно резонансным. Дело передано в суд.

Издание Faits Divers уточняет, что насильник на момент раскрытия эпизода уже отбывал 10-летний тюремный срок по сутенерской статье.

В распоряжении полиции оказался смартфон полового преступника, но тот отказывался предоставить следователям пароль для его разблокировки. В итоге силовики получили доступ к контенту на телефоне окольными путями. Видео с изнасилованием девочки обнаружили в 2023 году, а снято оно было в 2021 году. На сегодняшней день жертве примерно шесть лет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бутерброд из уголовных дел

В марте газета Midi Libre сообщала, что параллельно ведется еще одно разбирательство против злоумышленника. Его обвиняют в изнасиловании трехлетней девочки, которую он также предоставлял для сексуального удовлетворения другим мужчинам. За это преступление педофилу грозит срок до 15 лет лишения свободы.

В даркнете педофил распространял видеозаписи со своими преступлениями. Делал это он за деньги. Кроме того, у него были обнаружены подельники, некоторые из которых тоже задержаны. Как именно действовала преступная группировка, не уточняется.

Следователи смогли раскрыть некоторые детали дела лишь в 2025 году, хотя первое задержание по этому уголовному процессу произошло еще 3 августа 2021 года.

Тогда полицейские вышли на несовершеннолетнюю девушку, чье видео эротического содержания было опубликовано в Сети. Полицейские подозревали, что школьница была изнасилована, но та в разговоре с силовиками отвергла это утверждение. Она заявила, что ее не насиловали, но она занималась проституцией. От этого эпизода следователи смогли выйти на ОПГ, которая курирует сферу интим-услуг от несовершеннолетних.

Читайте также:

Пересадил за руль и пытался сжечь: кто убил учительницу под Оренбургом?

Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой

Заказ от «сатаниста»: кто пытался похитить футболиста Мостового?