Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 15:32

Младшей жертве было 22 месяца: педофил-сутенер оказался под следствием

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во французском городе Ним ранее судимый педофил-сутенер попался на очередном преступлении, совершенном против половой неприкосновенности ребенка. Его самой младшей жертве было меньше двух лет. NEWS.ru рассказывает подробности этого жуткого уголовного разбирательства.

Друг семьи

В Ниме завершено расследование по делу о сексуальном насилии над малолетней девочкой, совершенном в 2023 году. Как пишет издание Midi Libre со ссылкой на правоохранительные органы, 35-летний мужчина, ранее осужденный за сутенерство несовершеннолетних, изнасиловал 22-месячную девочку и снял преступление на видео. В кадре он запечатлел себя в формате селфи.

Насильник оказался близким другом семьи и временно присматривал за ребенком по просьбе родителей. Запись с места преступления была обнаружена еще в 2023 году, однако установить личность пострадавшей удалось лишь спустя время — благодаря совместной работе следственных и технических служб.

Сутенер-рецидивист

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в сексуальном насилии над малолетним. Ранее он уже отбывал наказание за преступления против несовершеннолетних, что делает новый эпизод особенно резонансным. Дело передано в суд.

Издание Faits Divers уточняет, что насильник на момент раскрытия эпизода уже отбывал 10-летний тюремный срок по сутенерской статье.

В распоряжении полиции оказался смартфон полового преступника, но тот отказывался предоставить следователям пароль для его разблокировки. В итоге силовики получили доступ к контенту на телефоне окольными путями. Видео с изнасилованием девочки обнаружили в 2023 году, а снято оно было в 2021 году. На сегодняшней день жертве примерно шесть лет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бутерброд из уголовных дел

В марте газета Midi Libre сообщала, что параллельно ведется еще одно разбирательство против злоумышленника. Его обвиняют в изнасиловании трехлетней девочки, которую он также предоставлял для сексуального удовлетворения другим мужчинам. За это преступление педофилу грозит срок до 15 лет лишения свободы.

В даркнете педофил распространял видеозаписи со своими преступлениями. Делал это он за деньги. Кроме того, у него были обнаружены подельники, некоторые из которых тоже задержаны. Как именно действовала преступная группировка, не уточняется.

Следователи смогли раскрыть некоторые детали дела лишь в 2025 году, хотя первое задержание по этому уголовному процессу произошло еще 3 августа 2021 года.

Тогда полицейские вышли на несовершеннолетнюю девушку, чье видео эротического содержания было опубликовано в Сети. Полицейские подозревали, что школьница была изнасилована, но та в разговоре с силовиками отвергла это утверждение. Она заявила, что ее не насиловали, но она занималась проституцией. От этого эпизода следователи смогли выйти на ОПГ, которая курирует сферу интим-услуг от несовершеннолетних.

Читайте также:

Пересадил за руль и пытался сжечь: кто убил учительницу под Оренбургом?

Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой

Заказ от «сатаниста»: кто пытался похитить футболиста Мостового?

педофилы
проституция
криминал
педофилия
изнасилования
дети
Франция
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии прошла массовая акция против солиста Rammstein
Маск планирует отправить все знания человечества в космос
«Она будет платить»: звезда «Папиных дочек» о долгах по алиментам
В стране ЕС закрыли аэропорт из-за неизвестного беспилотника
Аршавин раскрыл, в каком клубе хотел бы видеть Захаряна
Экс-депутат Верховной рады раскрыл уровень реальной коррупции в ВСУ
Адвокат рассказал, почему Джиган не явился в суд на заседание по разводу
В Китае оценили последствия от испытания «Буревестника»
В России оценили идею ввести шведский стол в школах
Сезонные тенденции в домашнем текстиле: что будет модно в будущем сезоне
Сытный ужин для всей семьи: запеканка с британским настроением у вас дома
В Китае высказались, как надо заканчивать украинский кризис
Зеленский определил условие для трехсторонних переговоров по Украине
Google посчитал Елену Зеленскую «женой придурка»
Таиланд столкнулся с неожиданным дефицитом после смерти королевы
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Овсянка вредна? Раскрываем все тайны «королевы завтраков»!
Леня Голубков из рекламы «МММ» нашел внебрачного сына и требует ДНК-тест
«Забавно»: Трамп неуместно высказался об атаках на Хиросиму и Нагасаки
«Реальная угроза»: в Европе подняли панику из-за одного оружия России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.