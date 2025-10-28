Прокуратура может добиться пересмотра наказания журналистки Баязитовой

Апелляционная инстанция во Владимире рассмотрит жалобу прокуратуры на смягчение наказания журналистке Александре Баязитовой 28 октября, сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда. Речь идет о решении Судогодского районного суда, который заменил ей лишение свободы на принудительные работы, передает ТАСС.

28 октября 2025 года в 14:00, — говорится в сообщении.

Журналистки Баязитова и Ольга Архарова были осуждены за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Обе подозреваемые получили 5 и 4,5 года тюрьмы соответственно. По данным следствия, они требовали деньги за отказ от публикации компрометирующей информации в Telegram-канале.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взяток сотрудникам МВД, на два месяца — до 20 декабря. По тому же делу проходит продюсер канала Татьяна Лукьянова. Оба фигуранта признали вину и находятся под домашним арестом.

В то же время певица Слава (Анастасия Сланевская) намеревается подать в суд на создателей программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. По ее словам, причина всему — не вышедшее в эфир в обещанные сроки записанное с ней интервью. Артистка обвинила программу в срыве публикации, приуроченной к ее предстоящим концертам.