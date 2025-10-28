Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:32

В Совбезе РФ назвали Европу регионом с ограниченным суверенитетом

Замсекретаря Совбеза РФ Шевцов: у стран Европы ограниченный суверенитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европа после Второй мировой войны стала регионом с ограниченным суверенитетом, заявил на Минской международной конференции по евразийской безопасности заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов. По его словам, переданным ТАСС, большинство стран региона несамостоятельны в своих решениях.

После Второй мировой войны, то есть в течение более чем 80 лет, Европа является регионом с ограниченным суверенитетом, где большинство стран несамостоятельны в своих решениях, — сказал он.

Он отметил, что так или иначе необходимо навести порядок в архитектуре евразийской безопасности – либо создавая общую систему с западными соседями, либо формируя прозрачные и предсказуемые механизмы взаимодействия. Хотя реализация общей системы пока вызывает сложности, к этому нужно стремиться.

Шевцов добавил, что в 1960–1980-х годах были основания для оптимизма: европейские страны тогда успешно противостояли давлению со стороны США. В качестве примеров он привел отказ ФРГ размещать американское ядерное оружие, строительство советских газо- и нефтепроводов в Европу, активный технологический обмен и относительно стабильное функционирование системы коллективной безопасности, в том числе в рамках ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, согласившись оплачивать американское оружие для Украины, добровольно отказался от своего суверенитета. По мнению журналистов, это решение лишь затягивает конфликт.

