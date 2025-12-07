Медведев заявил о признании США утраты единоличного лидерства в мире Медведев: в США признали невозможность сохранения своей глобальной гегемонии

Вашингтон официально признал невозможность сохранения единоличной глобальной гегемонии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В блоге на платформе MAX он отреагировал на обновление Стратегии национальной безопасности США. По словам политика, документ отражает неспособность США нести бремя мирового лидерства в одиночку.

Слишком весом стал небосвод для страны, столь рьяно изображавшей из себя атланта. Теперь она ищет тех, кто может разделить непосильную нагрузку, — добавил Медведев.

Медведев подчеркнул, что новая концепция США — это выкинутый «белый флаг» в вопросе удержания старого миропорядка. По его мнению, Вашингтон фактически расписался в том, что глобальная стабильность больше не обеспечивается только американскими ресурсами, и признал необходимость перекладывания ответственности на партнеров.

В Кремле видят в этом документе поиск тех, кто согласен разделить с США «непосильную нагрузку» по управлению мировыми процессами. По словам Медведева, это подтверждает тезис Москвы о переходе к многополярности, где ни одна держава не может диктовать свою волю всем остальным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил обновленную Стратегию национальной безопасности США, в частности, ее пункты, связанные с НАТО. Однако он отметил, что важно проследить за ее практической реализацией, так как порой за красивыми концептами скрывается нечто иное.