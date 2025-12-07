ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 15:03

Медведев заявил о признании США утраты единоличного лидерства в мире

Медведев: в США признали невозможность сохранения своей глобальной гегемонии

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Вашингтон официально признал невозможность сохранения единоличной глобальной гегемонии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В блоге на платформе MAX он отреагировал на обновление Стратегии национальной безопасности США. По словам политика, документ отражает неспособность США нести бремя мирового лидерства в одиночку.

Слишком весом стал небосвод для страны, столь рьяно изображавшей из себя атланта. Теперь она ищет тех, кто может разделить непосильную нагрузку, — добавил Медведев.

Медведев подчеркнул, что новая концепция США — это выкинутый «белый флаг» в вопросе удержания старого миропорядка. По его мнению, Вашингтон фактически расписался в том, что глобальная стабильность больше не обеспечивается только американскими ресурсами, и признал необходимость перекладывания ответственности на партнеров.

В Кремле видят в этом документе поиск тех, кто согласен разделить с США «непосильную нагрузку» по управлению мировыми процессами. По словам Медведева, это подтверждает тезис Москвы о переходе к многополярности, где ни одна держава не может диктовать свою волю всем остальным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил обновленную Стратегию национальной безопасности США, в частности, ее пункты, связанные с НАТО. Однако он отметил, что важно проследить за ее практической реализацией, так как порой за красивыми концептами скрывается нечто иное.

Дмитрий Медведев
США
Россия
стратегии
Совбез РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о смертельных опасностях диареи
Нетаньяху отреагировал на идею создания палестинского государства
Раскрыта новая схема мошенников
«Это международная бригада»: Захарова оценила уровень коррупции на Украине
Зима не торопится приходить в столицу
На Украине признались, что не решили вопросы с США на переговорах
Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО
Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря
«Такая нарядная»: Аллегрова закатила небольшой скандал на «Песне года»
В Италии посчитали убытки Европы после отказа от российских энергоносителей
Захарова высказалась о коррупции на Украине
«Сваты», гормональные уколы, поддержка уехавших актеров: как живет Фурман
Конфликт Дерипаски и Набиуллиной исчерпал себя
Идеальная закуска для фуршета: легкие рулетики из цукини с печенью трески
Генерал раскрыл причину безумной попытки прорыва ВСУ в Гуляйполе
Назван фактор, который может сыграть в пользу Лурье в сделке с Долиной
Евгений Стеблов высказался о сыне, который ушел в монастырь
Директор Долиной высказался об издевательствах над певицей
Во Франции пытаются избавиться от перспективного кандидата в президенты
Появился тизер финального сезона «Пацанов»
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.