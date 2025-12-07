Медведев показал, к чему приведет милитаризация стран Евросоюза Медведев: милитаризация ЕС приведет к краху экономик и диктаторским режимам

Милитаризация стран Европейского союза приведет к краху их экономик, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». К тому же, по его словам, такой процесс потребует установления режимов, которые будут близки к диктаторским.

Есть риск, что европейцы вовсю будут наращивать свои военные возможности. Это окончательно похоронит их экономики и потребует установления режимов, близких к диктаторским. Такой печальный опыт у Европы уже есть: тот же Гитлер пришел к власти именно с жесткими милитаристскими лозунгами, — написал Медведев.

Ранее австрийцы в Вене собрались на акцию протеста, выступив за сохранение нейтралитета страны и против вступления в НАТО. Активисты также критикуют милитаризацию Европы и коррумпированность Украины.

До этого тысячи студентов и школьников в Германии вышли на акции протеста в 90 городах страны. Поводом стало принятие бундестагом закона о новой модели военной службы. Протестующие потребовали отменить решение о возвращении обязательного медицинского освидетельствования и восстановлении воинского учета.