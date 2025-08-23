Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Евросоюз обвинили в потере суверенитета и зависимости от США

Rebelión: Европа ради продолжения конфликта на Украине потеряла независимость

Евросоюз, согласившись оплачивать американское оружие для Украины, добровольно отказался от своего суверенитета, пишет испанское издание Rebelión. По мнению журналистов, это решение лишь затягивает конфликт. Европейские лидеры променяли стратегическую независимость на возможность продолжать боевые действия, говорится в статье.

Роль Европы в этом соглашении понизилась от потенциального геополитического союзника до обычного финансового спонсора апокалипсиса, допустили авторы материала. По их мнению, истинная цель — не помощь Киеву, а превращение Украины в зависимый рынок, обремененный военным долгом на поколения вперед.

Европейские власти не только отказываются от своего стратегического суверенитета, вновь попадая в зависимость от военно-промышленного комплекса США, но и превращают своих граждан в невольных участников чужого конфликта, — говорится в материале.

Ранее бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что представления о геополитическом влиянии Евросоюза оказались иллюзорными. По его словам, переломным моментом стало избрание Дональда Трампа президентом США, что кардинально изменило мировую расстановку сил. ЕС играет второстепенную роль в ключевых международных вопросах, таких как урегулирование кризиса на Украине и иранская ядерная программа, добавил он.

