В Италии раскрыли, какая иллюзия о Евросоюзе развеялась с приходом Трампа Экс-премьер Италии Драги: иллюзия о значимости ЕС развеялась с приходом Трампа

В мире развеялась иллюзия относительно геополитического веса Европейского союза, заявил бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги. По его мнению, переломным моментом стало избрание Дональда Трампа президентом США, которое фундаментально изменило международную расстановку сил, пишет Corriere della Sera.

В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась, — отметил Драги.

Экс-премьер указал на вынужденное принятие европейскими странами американских пошлин и требований об увеличении военных расходов. Он также подчеркнул второстепенную роль ЕС в ключевых международных процессах, включая урегулирование конфликта на Украине и иранскую ядерную программу.

По словам Драги, эти решения принимались в формах, не отражающих интересы Европы. Данный факт демонстрирует потерю самостоятельности ЕС в мировой политике.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне, однако с приходом к власти Трампа появились признаки возможного улучшения. Он выразил надежду на полномасштабное восстановление двусторонних отношений.