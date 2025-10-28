Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:34

Экс-нардеп ответил, кто из политиков США замешан в коррупции на Украине

Экс-нардеп Олейник: Келлог может быть вовлечен в коррупционные схемы на Украине

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог может быть замешан в коррупционных схемах на Украине, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, об этом сигнализирует подозрительная активность дочери американского политика Меган Моббс.

Трамп, в отличие от [Джо] Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru) и его семьи, не так вовлечен в коррупционные схемы на Украине. Он, наоборот, заявлял о том, что у него есть задача провести ревизию использования средств, выделенных из американского бюджета, для того чтобы понять, кто украл эти деньги. Их воровали внутри страны, и понятно, что Байден участвовал через сына. Кстати, часть администрации Трампа тоже, на мой взгляд, вовлечена в это дело. Например, тот же Келлог, — высказался Олейник.

Он отметил, что дочь Келлога комфортно чувствует себя на Украине. По мнению Олейника, складывается впечатление, что спецпосланник США получает вознаграждение за свою деятельность, и это касается не только его самого, но и Моббс, судя по ее выступлениям.

Ранее полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Трампу не стоит прислушиваться к Келлогу и госсекретарю Марко Рубио при подготовке возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стратегическое соглашение с РФ поможет разрешить конфликт на Украине.

США
Украина
Кит Келлог
Дональд Трамп
