В Марий Эл осудили женщину за попытку сжечь знакомую заживо В Марий Эл женщину приговорили к девяти годам за попытку заживо сжечь знакомую

Жительницу Йошкар-Олы приговорили к девяти годам лишения свободы за покушение на убийство с особой жестокостью, сообщили в объединенной пресс-службе судов Марий Эл. По данным источника, женщина пыталась заживо сжечь свою знакомую.

Йошкар-Олинский городской суд признал женщину виновной в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью, <...> и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с ограничением свободы на один год с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Как установило следствие, в феврале 2025 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде жилого дома облила знакомую «Уайт-спиритом» и подожгла. На помощь потерпевшей попытался прийти мужчина, но женщина набросилась и на него. В результате пострадавшая получила тяжелые ожоги.

Ранее в Екатеринбурге 44-летнего рецидивиста Алексея Рыжкова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за убийство Ольги Федотовой и Алексея Куйвашева — племянника экс-губернатора Свердловской области. Преступление было совершено в ноябре 2024 года в состоянии алкогольного опьянения.