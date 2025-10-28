Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 18:51

Американцы пытались подкупить пилота и угнать самолет с Мадуро

AP: федеральный агент США Лопес предлагал пилоту угнать самолет с Мадуро

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/XinHua/Global Look Press

Американский федеральный агент Эдвин Лопес предложил пилоту президента Венесуэлы Николаса Мадуро тайно перенаправить самолет для задержания главы государства властями США, сообщает Associated Press. Взамен летчику было обещано значительное финансовое вознаграждение.

Контакт с пилотом Лопес поддерживал 16 месяцев через защищенное приложение даже после ухода с госслужбы, говорится в материале. Летчик не дал четкого согласия во время напряженной встречи, но оставил свой номер телефона, что могло свидетельствовать о потенциальной заинтересованности в сотрудничестве. Тем не менее операция не состоялась.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп намерен расширить военные удары по Венесуэле, включив в них действия на сухопутной территории. Он уточнил, что данную инициативу рассмотрят в конгрессе в ближайшее время, добавив о потенциальной возможности военной операции в Колумбии.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Соединенные Штаты не будут сейчас развязывать полномасштабную войну против Венесуэлы. По его оценке, администрация Трампа ограничится кампанией психологического давления, нацеленной на раскол властных структур в Каракасе.

США
пилоты
Венесуэла
Николас Мадуро
