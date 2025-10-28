Российские военные продолжают выдавливать ВСУ из Купянска

Российские военные продолжают сжимать в кольцо ВСУ в районе города Купянска Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции принимают участия подразделения 6-й армии.

В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжали сжатие кольца окружения группировки ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Киев перебросил спецназ в Купянск из-за неудач украинской армии в зоне боевых действий. По его словам, освобождение города откроет российским военнослужащим путь для дальнейшего наступления.

До этого появилась информация о массовом отступлении ВСУ из Купянска и минировании жилых домов. Сообщалось, что украинские военные потеряли более трех тысяч человек в боях за город. Как рассказал один из пленных ВСУ, указание по минированию было дано напрямую от руководства армии.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что командующим группировками ВС РФ необходимо продолжить выполнять задачи спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы ВСУ.