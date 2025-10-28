Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:16

Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Столичный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заочном аресте 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Подозреваемому инкриминируется часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Суд заочно избрал в отношении фигуранта уголовного дела об убийстве Сергея Политика меру пресечения в виде заключения под стражу. Действия 33-летнего злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства, — сказано в сообщении.

Политика убили 18 октября. По данным Telegram-канала Mash, его убил закладчик. Отмечалось, что режиссер в последние годы активно противостоял наркоторговцам, которые появлялись в его подъезде, он боялся за безопасность своей дочери.

До этого суд в Московской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Подозреваемый уже находится под арестом по другому уголовному делу, связанному с дачей взятки.

режиссеры
смерти
убийства
суды
