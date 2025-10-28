Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня

В Ревде пьяный военный насмерть сбил двух девочек, в Заречном нашли иномарку пропавшего бизнесмена со следами крови, в Москве могут завести уголовное дело на известного секс-коуча — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики происшествий за день.

Мужчина сбил насмерть двух девочек

В город Ревда в Свердловской области отменили все развлекательные мероприятия на фоне траура из-за ДТП, жертвами которого стали три девочки. Две из них скончались, а одна находится с множественными переломами в реанимации под ИВЛ.

«Родителям погибших девочек оказывается всесторонняя поддержка и помощь со стороны администрации округа. РГБ и МЧС организована работа с психологами… Все развлекательные мероприятия на территории муниципального округа Ревда отменены», — написала глава муниципального округа Ревда Татьяна Клепикова в своем Telegram-канале.

ДТП произошло 27 октября на улице Чехова. 37-летний водитель автомобиля «Лада-2112», находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением и сбил трех девочек на тротуаре. Далее он продолжил движение и врезался в здание магазина.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Водителя автомобиля зовут Михаил. Его супруга рассказала журналистам, что недавно мужчина вернулся из зоны проведения СВО с ранением. После госпиталя его на два месяца отпустили домой восстанавливаться. По словам супруги, Михаил переночевал дома всего раз, после чего арендовал коттедж, где начал прогуливать деньги.

«Все гулял, пил. У него вообще крыша поехала. <…> Я сама себя сейчас просто виню, что не смогла его остановить. Я пыталась. Но он ведь не слушал», — рассказывала супруга.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У дороги нашли авто пропавшего бизнесмена

Автомобиль Mercedes со следами крови обнаружили в городе Заречном Свердловской области. Владельцем машины является местный предприниматель Ильгар Байрам-оглы Ханаданов, который не выходит на связь с 24 октября. Известно, что транспортное средство находилось недалеко от дороги.

«В пятницу он поехал из Заречного со своим другом в деревню Мезенскую. Они там с ним посидели, в 12 часов ночи ему позвонила супруга, Ильгар сказал, что возвращается домой. Там расстояние километров девять», — поделился брат пропавшего.

Ильгар является частным предпринимателем. В городе у него есть точка питания, где бизнесмен продает шашлыки и хот-доги. Незадолго до исчезновения он выяснял с кем-то отношения на повышенных тонах.

«В полиции сказали, что раненым он в машине не сидел. Возможно, его ударили на улице, сами испачкались его кровью и сели в машину, в крови руль, подлокотники, ручки дверей и крыша багажника», — отметил родственник предпринимателя.

Секс-инструктор попал под статью

Группа девушек скоординировались, чтобы написать заявление на секс-коуча Георгия Гамзаева. По утверждениям пострадавших, он приглашает девушек на встречи, выстраивает доверительные отношения, а затем настаивает на интимной близости, игнорируя их отказы.

Одна из женщин сообщила, что во время встречи в квартире Гамзаева она неоднократно просила его не прикасаться к ней, однако он продолжал настаивать, утверждая, что «она сама этого хочет».

Георгий Гамзаев Фото: Социальные сети

«Я говорю: „Не надо меня трогать, не надо ко мне лезть“. Он говорит: „Да ты же сама хочешь, я по тебе вижу, меня все девушки хотят“. И он прям начинает переходить границы, то есть он начинает меня как-то пытаться сжать, пытается где-то что-то потрогать. Не просто он начал ко мне лезть, он меня реально, в прямом смысле чуть не изнасиловал. Он стоял уже без трусов», — рассказала пострадавшая журналистам.

Гамзаев систематически снимает свои встречи с женщинами на видео и использует материал в «образовательных» целях — в рамках своих курсов по пикапу. В его Telegram-канале ранее публиковались сотни таких роликов, о существовании которых участницы съемок не догадывались. Вероятно, мужчину могут привлечь за нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение порнографии.

