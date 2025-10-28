Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся «Коммерсант»: вузы установят лимиты на платный набор по 46 специальностям

Российские вузы начнут работать по новым правилам приема на платные места с 2026 года, сообщает «Коммерсант». Правительство установит лимиты на коммерческие места по 46 специальностям бакалавриата и специалитета. Регулирование затронет такие направления, как экономика, юриспруденция, психология, филология, международные отношения, лингвистика, архитектура и нефтегазовое дело.

Количество платных мест будет определяться по методике Минобрнауки, учитывающей среднее число студентов по направлению за последние два года. При этом специальности, где средний балл ЕГЭ ранее зачисленных абитуриентов составлял менее 50, вовсе лишатся права набирать коммерческих студентов.

До 5 ноября должна быть сформирована межведомственная рабочая группа, которая займется распределением мест между вузами. В Минобрнауки подчеркнули, что изменения будут вводиться поэтапно, а после первой приемной кампании возможна корректировка правил по итогам анализа.

Ранее министерство науки и высшего образования России определило предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные ему вузы в 2026/27 учебном году. Согласно документу, минимальный порог по русскому языку составит 40 баллов.