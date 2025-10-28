Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 19:22

Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся

«Коммерсант»: вузы установят лимиты на платный набор по 46 специальностям

Абитуриентка в приемной комиссии университета Абитуриентка в приемной комиссии университета Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Российские вузы начнут работать по новым правилам приема на платные места с 2026 года, сообщает «Коммерсант». Правительство установит лимиты на коммерческие места по 46 специальностям бакалавриата и специалитета. Регулирование затронет такие направления, как экономика, юриспруденция, психология, филология, международные отношения, лингвистика, архитектура и нефтегазовое дело.

Количество платных мест будет определяться по методике Минобрнауки, учитывающей среднее число студентов по направлению за последние два года. При этом специальности, где средний балл ЕГЭ ранее зачисленных абитуриентов составлял менее 50, вовсе лишатся права набирать коммерческих студентов.

До 5 ноября должна быть сформирована межведомственная рабочая группа, которая займется распределением мест между вузами. В Минобрнауки подчеркнули, что изменения будут вводиться поэтапно, а после первой приемной кампании возможна корректировка правил по итогам анализа.

Ранее министерство науки и высшего образования России определило предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные ему вузы в 2026/27 учебном году. Согласно документу, минимальный порог по русскому языку составит 40 баллов.

вузы
студенты
образование
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Microsoft заключила сделку с OpenAI
Белоусов встретился с министром обороны Сирии
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Часть детей мигрантов могут освободить от экзамена по русскому
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.