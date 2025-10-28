Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 21:15

Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов

PTRSB: фильмы ужасов учат мозг управлять страхом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фильмы ужасов помогают мозгу тренироваться предсказывать и контролировать неопределенность, говорится в работе международной команды ученых, опубликованной Philosophical Transactions of the Royal Society B. По их мнению, такие картины превращают страх в источник удовольствия.

Ученые отмечают, что фильмы ужасов можно назвать эмоциональным тренажером — они специально созданы, чтобы играть с чувствами человека и предвосхищением событий. Он осознает, что угроза на экране — всего лишь вымысел, однако мозг интерпретирует ее как условную опасность, позволяя переживать острые ощущения без реального риска, но при этом усваивая определенные модели поведения.

При этом жанр строится на устойчивых клише: скажем, зритель почти всегда уверен, что главный герой справится со злом. Такое сочетание внезапных пугающих моментов и привычной схемы повествования создает особый ритм, где хаос уравновешивается структурой, и именно эта динамика делает хорроры такими увлекательными.

Ранее психолог Елена Масолова заявила, что просмотр фильмов ужасов помогает человеку безопасно проживать собственные страхи и работать с неосознанными тревогами. По ее словам, этот жанр кино дает возможность столкнуться с пугающими темами в контролируемой обстановке, что может быть полезно для психического здоровья.

