11 декабря 2025 в 10:15

В Германии связали разговоры о выборах на Украине с коррупционным скандалом

Welt: Зеленский заговорил о выборах из-за коррупционного скандала

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Обсуждение возможных выборов на Украине может быть связано с давлением на президента страны Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала, заявил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер. По его словам, тема выборов может использоваться как тактический шаг, а не как окончательное решение.

Вероятно, Зеленский просто выдвигает лозунги, <…> вполне возможно, что эта тема снова будет забыта, и они состоятся только тогда, когда будет достигнуто прекращение огня, — сказал Ваннер.

Ранее глава Белого дома высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности подготовки к выборам, но требовал от США и европейских государств гарантий безопасности их проведения. При этом украинский лидер неоднократно отмечал, что проведение выборов в условиях военного положения является несвоевременным.

Министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к проведению всеобщих выборов, но при обеспечении гарантий безопасности в ходе голосования и присутствие иностранных наблюдателей на передовой. Шмыгаль подчеркнул необходимость разработки специальных механизмов для организации голосования военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.

