Обнародован радиоперехват с угрозами бойцов ВСУ своему командиру

Военные 116-й бригады ВСУ, заброшенные в район Купянска для проведения информационных диверсий, обвиняют командование в том, что их оставили без снабжения, провизии и лекарств, следует из перехваченных российскими войсками радиопереговоров. На записи слышно, как командир группы с позывным Каштан угрожает расправой командиру батальона с позывным Макет, передает ТАСС.

Сколько вы еще нас тут будете держать? Еды уже все, нету, раненых целая куча лежит, перевязывать нечем... Где посылка? <…> Что мне твое «подержись»? Вы там за кого нас держите? Пацаны, ну вы что? Вернемся, разберемся с вами. Вам только нужно от нас то видео какое-нибудь снять, заскочить куда-то, — возмущается Каштан.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования в районе Купянска Харьковской области. Российские силовики благодаря данным радиоперехвата выяснили, что украинские бойцы самовольно не идут в атаки. Они объясняют свои действия тем, что не готовы отправляться на самоуничтожение.