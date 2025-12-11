Контрабандисты с Украины могли снабжать оружием незаконные группировки

Контрабандисты с Украины могли быть причастны к передаче оружия боевикам в Африке, сообщил ТАСС советник по безопасности президента ЦАР Дмитрий Подольский. По его словам, к такому выводу специалисты пришли после обнаружения крупного склада боеприпасов на границе с Южным Суданом.

Мы недавно вскрыли перевалочный пункт оружия и боеприпасов на границе с Южным Суданом. Очень крупный. По документам и телефону установлено, что в группу этих контрабандистов входил представитель Украины, представитель Польши, а также были представители Уганды, — сказал Подольский.

На складе были изъяты 10 тыс. патронов, гранаты, автоматы и пулеметы Калашникова. Операция была проведена совместно российскими инструкторами и армией ЦАР.

Ранее Швеция объявила о постепенном прекращении программ помощи развитию в пяти странах Африки и Южной Америки, чтобы высвободить средства для поддержки Киева. Под сокращение финансирования попали Зимбабве, Мозамбик, Танзания, Либерия и Боливия. Согласно решению правительства, перераспределение ресурсов позволит увеличить объем помощи Украине до 10 млрд шведских крон (около 82 млрд рублей) к 2026 году.