На Украине похитили 90 млн гривен на закупке дронов НАБУ: служащих Госспецсвязи Украины подозревают в хищении 90 млн гривен на БПЛА

На Украине сотрудники Государственной службы специальной связи подозреваются в крупном хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение беспилотников, сообщает Национальное антикоррупционное бюро страны. Следствие утверждает, что сумма незаконных операций достигла 90 млн гривен (171 млн рублей).

По информации НАБУ, в 2023 году, когда Госспецсвязь получила 30 млрд гривен (50 млрд рублей) на закупку БПЛА для вооруженных сил, руководство одного из департаментов организовало закупочную кампанию с серьезными нарушениями. Закупки осуществлялись по искусственно завышенным ценам через заранее определенные коммерческие структуры.

В рамках данной схемы было приобретено 400 беспилотников DJI Mavic 3 и 1300 аппаратов Autel Evo Max 4T. Стоимость каждой единицы техники превышала рыночные показатели на 70–90%, что позволило организаторам махинации получить значительную незаконную прибыль.

Избыточно уплаченные средства в размере 90 млн гривен были перечислены на счета подконтрольных компаний, включая зарубежные юрисдикции. В настоящее время эти активы арестованы в рамках уголовного производства для обеспечения возможного возмещения ущерба государству.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что депутату Верховной рады Евгению Шевченко предъявлено обвинение в легализации средств, полученных преступным путем. По информации ведомства, общая сумма составляет более 9 млн гривен (17,1 млн рублей).