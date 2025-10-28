Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 18:50

На Украине похитили 90 млн гривен на закупке дронов

НАБУ: служащих Госспецсвязи Украины подозревают в хищении 90 млн гривен на БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине сотрудники Государственной службы специальной связи подозреваются в крупном хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение беспилотников, сообщает Национальное антикоррупционное бюро страны. Следствие утверждает, что сумма незаконных операций достигла 90 млн гривен (171 млн рублей).

По информации НАБУ, в 2023 году, когда Госспецсвязь получила 30 млрд гривен (50 млрд рублей) на закупку БПЛА для вооруженных сил, руководство одного из департаментов организовало закупочную кампанию с серьезными нарушениями. Закупки осуществлялись по искусственно завышенным ценам через заранее определенные коммерческие структуры.

В рамках данной схемы было приобретено 400 беспилотников DJI Mavic 3 и 1300 аппаратов Autel Evo Max 4T. Стоимость каждой единицы техники превышала рыночные показатели на 70–90%, что позволило организаторам махинации получить значительную незаконную прибыль.

Избыточно уплаченные средства в размере 90 млн гривен были перечислены на счета подконтрольных компаний, включая зарубежные юрисдикции. В настоящее время эти активы арестованы в рамках уголовного производства для обеспечения возможного возмещения ущерба государству.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что депутату Верховной рады Евгению Шевченко предъявлено обвинение в легализации средств, полученных преступным путем. По информации ведомства, общая сумма составляет более 9 млн гривен (17,1 млн рублей).

Украина
НАБУ
коррупция
уголовные дела
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов встретился с министром обороны Сирии
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Часть детей мигрантов могут освободить от экзамена по русскому
В Госдуме раскрыли судьбу французских наемников на Украине
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.