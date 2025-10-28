Военэксперт раскрыл судьбу Французского Иностранного легиона на Украине

Если бойцы Французского Иностранного легиона вступят в бой с ВС РФ в зоне СВО, то они будут уничтожены, рассказал NEWS.ru координатор общественной инициативы «Верум», военный эксперт Максим Вилков. По его словам, легион не имеет опыта боев против серьезного противника уже несколько десятилетий.

Их способность воевать именно в условиях настоящих боевых действий, конечно, ставится под большое сомнение, потому что в настоящей современной войне с сильным противником они ни разу не принимали участия за последние десятилетия, со времен как минимум Алжира в 1950–60-х, — пояснил Вилков.

Кроме того, он подчеркнул, что контингент из 2000 человек, планируемый Францией к отправке на Украину, явно недостаточен для перелома хода СВО.

Ну, контингент из 2000 французов, конечно, никаким образом не повлияет на ситуацию на линии фронта, это капля в море, и есть большие сомнения, что они будут направлены служить именно на передовую, — пояснил Вилков.