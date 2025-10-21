Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 12:13

В деле об убийстве кинооператора Политика появились новые детали

Mash: кинооператора Политика убил закладчик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кинооператора Сергея Политика убил закладчик, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, в последние годы мужчина активно противостоял наркоторговцам, которые появлялись в его подъезде.

По информации канала, Политик крайне беспокоился за безопасность своей дочери и опасался, что девочка может столкнуться с закладчиками или их клиентами. В роковой день он сделал замечание 33-летнему преступнику, который в ответ набросился с ножом.

В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Соседи подтвердили, что неоднократно видели его в районе дома.

Об убийстве Политика стало известно во вторник, 21 октября. Отмечалось, что у оператора возник конфликт с прохожим на улице Сталеваров. Мужчина сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот бросился на него с ножом.

До этого в подмосковном Реутово обнаружили тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова. Рядом с ним был найден пистолет. Чехов был тренером высшей категории, он подготовил множество выдающихся спортсменов, включая чемпионов мира и Европы.

кино
операторы
смерти
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исполнительница хита «Сигма Бой» рассказала, как отметила 13-летие
Назван самый безопасный маршрут для самолета Путина в Венгрию
«Несомненно»: Лавров спрогнозировал исход СВО
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения встречи Путина и Трампа
В Кремле ответили, будут ли страны ЕС на саммите Путина и Трампа
Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
АвтоВАЗ раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
«Колоссальная победа»: стало известно, как Орбан одним решением унизил ЕС
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.