В деле об убийстве кинооператора Политика появились новые детали

Кинооператора Сергея Политика убил закладчик, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, в последние годы мужчина активно противостоял наркоторговцам, которые появлялись в его подъезде.

По информации канала, Политик крайне беспокоился за безопасность своей дочери и опасался, что девочка может столкнуться с закладчиками или их клиентами. В роковой день он сделал замечание 33-летнему преступнику, который в ответ набросился с ножом.

В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Соседи подтвердили, что неоднократно видели его в районе дома.

Об убийстве Политика стало известно во вторник, 21 октября. Отмечалось, что у оператора возник конфликт с прохожим на улице Сталеваров. Мужчина сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот бросился на него с ножом.

До этого в подмосковном Реутово обнаружили тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова. Рядом с ним был найден пистолет. Чехов был тренером высшей категории, он подготовил множество выдающихся спортсменов, включая чемпионов мира и Европы.