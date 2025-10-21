Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Зарезавший режиссера Политика убийца попал на камеры видеонаблюдения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Убийца, зарезавший режиссера Сергея Политика около подъезда его дома в Москве, попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что между мужчинами произошел конфликт. Сначала нападавший вместе с приятелями преследовал оператора во дворе.

В какой-то момент Политик распылил своему обидчику в лицо содержимое перцового баллончика. В ответ преступник ударил его ножом. Режиссера экстренно доставили в больницу, где он скончался. Нападавшего установили, им оказался 33-летний иностранец.

Ранее сообщалось, что Политика убил закладчик. По данным источника, в последние годы мужчина активно противостоял наркоторговцам, которые появлялись в его подъезде. Предполагается, что кинооператор очень беспокоился за безопасность своей дочери и опасался, что девочка может столкнуться с закладчиками или их клиентами.

Первые секунды после убийства режиссера попали на видео. На кадрах видно, как злоумышленник вытирает платком окровавленный нож и прячет его. Затем в кадре появляется раненый оператор и падает на асфальт.

