21 октября 2025 в 12:06

Первые секунды после убийства режиссера Политика в Москве попали на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первые секунды после убийства режиссера Сергея Политика в Москве попали на видео. На опубликованных Telegram-каналом SHOT кадрах видно, как убийца вытирает платком окровавленный нож и прячет его. Затем в кадре появляется раненый оператор и падает на асфальт.

По предварительной информации, убийцей оказался 33-летний гражданин Армении Армен С. Он ходил возле подъезда дома, где жил Политик, и неадекватно себя вел. Оператор сделал ему замечание, за что получил удар ножом. Позднее Политик скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что по факту убийства Политика столичный СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Режиссер участвовал в создании нескольких десятков российских кинопроектов. В частности, в качестве оператора он работал над сериалом «Закрытая школа».

До этого в Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова, известного своими антисемитскими публикациями незадолго до событий в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Инцидент произошел на вилле в районе Эюпсултан в Стамбуле.

