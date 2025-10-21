Первые секунды после убийства режиссера Политика в Москве попали на видео

Первые секунды после убийства режиссера Сергея Политика в Москве попали на видео. На опубликованных Telegram-каналом SHOT кадрах видно, как убийца вытирает платком окровавленный нож и прячет его. Затем в кадре появляется раненый оператор и падает на асфальт.

По предварительной информации, убийцей оказался 33-летний гражданин Армении Армен С. Он ходил возле подъезда дома, где жил Политик, и неадекватно себя вел. Оператор сделал ему замечание, за что получил удар ножом. Позднее Политик скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что по факту убийства Политика столичный СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Режиссер участвовал в создании нескольких десятков российских кинопроектов. В частности, в качестве оператора он работал над сериалом «Закрытая школа».

