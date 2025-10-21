Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:26

Забеременевшая через тюремную вентиляцию девушка оказалась убийцей

Суд признал виновной в убийстве забеременевшую через вентиляцию Дейзи Линк

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американский суд признал виновной Дейзи Линк, подозреваемую в убийстве гражданского мужа Педро Химинеса в 2022 году, сообщает CBS News. Женщина, ставшая известной после беременности в тюрьме через вентиляционную систему, утверждала что действовала в рамках самообороны.

Присяжные вынесли вердикт после менее двух часов совещания, отклонив доводы защиты о случайном выстреле, говорится в материале. Дата оглашения приговора будет определена позднее.

Ранее Верховный суд России отменил шестилетний срок заключения охраннику детского лагеря из Приморского края, убившего ножом напавшего на него злоумышленника. Высшая судебная инстанция признала действия мужчины необходимой обороной, освободила его из исправительного учреждения и направила уголовное дело на новое разбирательство.

Кроме того, Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения заочный приговор Валерию Шляфману, осужденному на 13 лет колонии по делу об убийстве артиста Игоря Талькова. До этого адвокаты подсудимого обжаловали данное судебное решение.

