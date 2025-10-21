Забеременевшая через тюремную вентиляцию девушка оказалась убийцей Суд признал виновной в убийстве забеременевшую через вентиляцию Дейзи Линк

Американский суд признал виновной Дейзи Линк, подозреваемую в убийстве гражданского мужа Педро Химинеса в 2022 году, сообщает CBS News. Женщина, ставшая известной после беременности в тюрьме через вентиляционную систему, утверждала что действовала в рамках самообороны.

Присяжные вынесли вердикт после менее двух часов совещания, отклонив доводы защиты о случайном выстреле, говорится в материале. Дата оглашения приговора будет определена позднее.

