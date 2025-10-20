Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова Суд не стал отменять приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

Санкт-Петербургский городской суд не стал изменять приговор Валерию Шляфману, которого заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Апелляционную жалобу подавали адвокаты.

Прокуратура в апелляционном порядке отстояла законность приговора по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова. Санкт-Петербургский городской суд с учетом позиции представителя прокуратуры Санкт-Петербурга оставил апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, решение районного суда — без изменений, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что подруга матери певца — Ольги Тальковой, умершей в 2007 году, — Ирина Красильникова занималась своим частным расследованием его гибели. Она рассказала, что самый первый следователь Валерий Зубарев еще в 1992 году собрал пресс-конференцию и назвал имя убийцы — Шляфман. Но экс-директор к тому времени уже сбежал в Израиль, где живет по настоящее время под фамилией Высоцкий.