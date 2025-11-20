Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 ноября 2025 в 04:39

Появились новые детали в деле об убийстве Талькова

РИАН: певца Игоря Талькова застрелили из «Нагана» 1895 года

Игорь Тальков Игорь Тальков Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press
Согласно материалам дела, роковой выстрел в певца Игоря Талькова был произведен из оружия дореволюционного образца, передает РИА Новости со ссылкой на документы. Его убили из револьвера системы «Наган» 1895 года выпуска. Трагедии предшествовал спланированный конфликт.

Следствие установило, что всего из этого «Нагана» прозвучало три выстрела. Экспертиза подтвердила, что в тело артиста попала лишь одна пуля, причем она была выпущена не первой.

Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа «Наган» образца 1895 года, — говорится в материалах.

Как отмечается в материалах, осужденный за убийство Валерий Шляфман специально спровоцировал ссору между Тальковым и директором певицы Азизы Игорем Малаховым. После возвращения из бара Шляфман и Малахов направились в гримерку Талькова, где между певцом и Малаховым вспыхнула словесная перепалка, переросшая в драку. Когда Малахов оказался в коридоре, Шляфман насмешками подтолкнул его к применению оружия.

Ранее сообщалось, что Игорь Тальков мог быть убит умышленно. Как заявил представитель вдовы артиста в суде, материалы дела содержат обстоятельства, указывающие на то, что осужденный за преступление Валерий Шляфман мог быть внедрен в окружение артиста с целью его устранения.

Игорь Тальков
расследования
убийства
стрельба
