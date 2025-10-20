В деле Талькова озвучили новую версию убийства

Певец Игорь Тальков мог быть убит умышленно, заявил представитель вдовы артиста в суде. По словам адвоката Нины Авериной, материалы дела содержат обстоятельства, указывающие на то, что осужденный за преступление Валерий Шляфман мог быть внедрен в окружение артиста с целью его устранения, передает ТАСС.

Тому свидетельствует очень много обстоятельств, которые имеются в материалах дела и которые в совокупности говорят о том, что Шляфман был внедрен в группу Талькова с целью его убийства. <…> Выстрел, который был произведен в ладонь, — это не просто случайность. Мы считаем, что Тальков защищался и выставил напротив сердца руку, видя, что револьвер направлен в него, — пояснила Аверина.

Адвокат отметила, что потерпевшая сторона считает вину Шляфмана полностью доказанной. Однако она также указала на возможную причастность певицы Азизы: она могла действовать согласованно с подозреваемым. По мнению защиты, она привела на концерт охранника Игоря Малахова, вооруженного револьвером, и после инцидента унесла оружие из Дворца спорта.

Отвечая на вопрос о заказчике убийства, адвокат предположила, что это могли быть силы, которым мешала общественная активность и гражданская позиция Талькова. Однако она признала, что спустя более 30 лет практически невозможно доказать это.

