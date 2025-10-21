Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:02

В Москве лишили наследства детей погибшего участника СВО

В Москве автомеханик присвоил оставленную на ремонт машину погибшего бойца СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве автомеханик присвоил себе оставленный на дорогостоящий ремонт автомобиль Subaru Forester, когда узнал, что его владелец погиб в зоне СВО, сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, обвиняемый причинил материальный ущерб несовершеннолетним наследникам погибшего на сумму более 317 тысяч рублей.

В декабре 2022 года он заключил устный договор с жителем столицы об оказании услуг по ремонту автомобиля Subaru Forester, получив от клиента 170 тысяч рублей. Впоследствии собственник автомобиля погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. После проведения ремонт обвиняемый <…> присвоил автомобиль, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Максимальное наказание по ней — шесть лет колонии. Все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее жители Черногорска в Хакасии возмутились тем, что аттракцион в местном парке закрыли от дождя плакатом ветерана СВО. Администрация города пообещала найти и наказать виновных.

