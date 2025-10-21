Экс-адвокат «кинула» Митрошину почти на 40 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело против адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, которые подозреваются в хищении десятков миллионов рублей у бывшей подзащитной Александры Митрошиной, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, Волхова использовала доверительные отношения и доступ к финансовой информации блогера, чтобы организовать мошенническую схему.

По версии следствия, адвокат и ее сообщники якобы вводили инфлюенсера в заблуждение, убеждая в необходимости передачи огромных денег для решения несуществующих проблем. Общая сумма ущерба оценивается почти в 41 млн рублей. Среди основных эпизодов — перевод 10,5 млн рублей ИП Волховой, 9,5 млн рублей на счет подконтрольного ей АНО «Центр развития „Добро Спорт“», а также 21 млн рублей в благотворительный фонд «Содружество».

Ранее сообщалось, что все активы Митрошиной подлежат обязательной идентификации и последующей продаже с торгов после признания ее банкротом. Как отметила адвокат Макка Салигова, заявление о банкротстве стало ожидаемым решением в текущей ситуации.

Заявление о банкротстве блогер подала в Арбитражный суд Москвы. До этого интернет-знаменитости предъявили обвинения в отмывании 127 млн рублей и заключили под домашний арест. Имея задолженность перед налоговой, Митрошина приобрела большую квартиру на Большой Дмитровке в 2021 году. Свою вину она признала.