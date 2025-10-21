Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:12

Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях

В Петербурге задержали 12 человек за мошенничество с полисами КАСКО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали группу, подозреваемую в организации масштабной схемы мошенничества со страховыми выплатами по КАСКО на сумму свыше 170 млн рублей, сообщили в МВД. Утверждается, что граждане на регулярной основе врезались на иномарках в деревья.

Преступная схема предполагала использование автомобилей, застрахованных по полисам КАСКО на значительные суммы. После аварий к месту происшествия незамедлительно прибывали подставные эвакуаторы, а в страховые компании предоставлялись подложные документы о повреждениях транспортных средств и обстоятельствах ДТП. Страховые выплаты достигали размеров, сопоставимых со стоимостью самих автомобилей.

Полицейские изъяли 35 автомобилей, а также мобильные устройства, финансовые средства и документацию. По факту мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

Ранее в Москве было возбуждено первое уголовное дело по статье о незаконной передаче абонентских номеров из корыстных побуждений. Обвиняемым по делу проходит житель города Химки, который согласился на сомнительное предложение знакомого о заработке. Мужчина по подложным доверенностям от различных юридических лиц посещал офисы операторов связи для заключения договоров на услуги связи. При этом подозреваемый заранее получил подробные инструкции о действиях в случае отказа сотрудников оформлять сим-карты на представленные документы.

