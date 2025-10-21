Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях В Петербурге задержали 12 человек за мошенничество с полисами КАСКО

В Санкт-Петербурге задержали группу, подозреваемую в организации масштабной схемы мошенничества со страховыми выплатами по КАСКО на сумму свыше 170 млн рублей, сообщили в МВД. Утверждается, что граждане на регулярной основе врезались на иномарках в деревья.

Преступная схема предполагала использование автомобилей, застрахованных по полисам КАСКО на значительные суммы. После аварий к месту происшествия незамедлительно прибывали подставные эвакуаторы, а в страховые компании предоставлялись подложные документы о повреждениях транспортных средств и обстоятельствах ДТП. Страховые выплаты достигали размеров, сопоставимых со стоимостью самих автомобилей.

Полицейские изъяли 35 автомобилей, а также мобильные устройства, финансовые средства и документацию. По факту мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

