День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 17:33

Заключенный облил кислотой начальника колонии

В Калуге заключенный напал на начальника колонии и вылил на него кислоту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Калужской области заключенный напал на начальника колонии, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН РФ. 25 ноября осужденный плеснул в лицо руководителю исправительного учреждения кислотой.

В результате нападения руководитель исправительного учреждения с серьезными ожогами лица, глаз и рук доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

Следственный комитет проводит проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего нападения.

Ранее арестованный фитнес-тренер и коуч Тимур Клименко за время пребывания в СИЗО вдохновил сокамерников заняться собой, после чего они прислали в суд благодарственные письма. Это позволило суду смягчить приговор для тренера, которого арестовали за наркотики. Суд приговорил его к трем годам колонии.

До этого стало известно, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, также известный как «золотой полковник» и подозреваемый в причастности к отмыванию денег, стал оператором сушильной установки в колонии ИК-49. В новом учреждении он активно участвует в жизни колонии, занимается спортом и ходит на различные мероприятия.

заключенные
Калужская область
нападения
исправительные колонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Книга к юбилею, усталость от города, слова об эмиграции: как живет Аверин
Пельш рассказал о зарплате членов жюри КВН
На Украине задержали инкассаторов, которые перевозили не деньги
В Совбезе раскрыли, как Россия будет бороться с этническими анклавами
Диета при инсулинорезистентности: как питаться, чтобы спасти здоровье
Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей
В одной из башен «Москва-Сити» сработала пожарная тревога
Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях
Сенатор объяснил, в чьих руках находится судьба украинского кризиса
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa
В России успешно запустили ракету-носитель в интересах военных
Военэксперт ответил, почему у ВСУ нет шансов противостоять России в ДНР
В Совбезе раскрыли, с кем ряд государств хочет обострить отношения России
Украине пообещали неотвратимое возмездие за атаку БПЛА на юг России
Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Подросток умерла от истощения из-за боявшейся коронавируса матери
Раскрыто, насколько опасен распространяющийся в Европе грибковый вирус
Брускетта с авокадо и креветками: простая и очень эффектная закуска
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок
Общество

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.