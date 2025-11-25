Заключенный облил кислотой начальника колонии В Калуге заключенный напал на начальника колонии и вылил на него кислоту

В Калужской области заключенный напал на начальника колонии, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН РФ. 25 ноября осужденный плеснул в лицо руководителю исправительного учреждения кислотой.

В результате нападения руководитель исправительного учреждения с серьезными ожогами лица, глаз и рук доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

Следственный комитет проводит проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего нападения.

