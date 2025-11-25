День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 17:52

Полицейский обвинил судью в ругани и употреблении мата

Полицейский сообщил, что судья Тришкин хамил и матерился во время его звонка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудник полиции заявил, что судья военного суда в отставке Альберт Тришкин проявлял грубость и использовал нецензурную лексику во время телефонного разговора, передает РИА Новости. Разговор состоялся после инцидента со стрельбой из травматического пистолета в таксиста. Заседание прошло в Видновском суде Московской области.

Он начал хамить, материться и никаких объяснений давать не стал. Сказал подъехать по адресу, где мне объяснят, кто я такой. Я посмотрел, что это адрес Генеральной прокуратуры, — уточнил свидетель.

По словам полицейского, он проводил проверку после инцидента, установил телефонный номер Тришкина и связался с ним. Выяснив, что собеседник является судьей, полицейский передал все собранные материалы в прокуратуру. В настоящее время Альберт Тришкин обвиняется по статье 112 УК РФ об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с применением оружия.

Ранее стало известно, что 7 из 10 россиян используют мат в своей речи. При этом, согласно опросу ВЦИОМа, каждый третий использует нецензурную лексику каждый день. 71% опрошенных ругается хотя бы иногда.

Россия
Московская область
судьи
полицейские
маты
стрельба
звонки
обвинения
