В Госдуме поставили точку в споре, симпатичен ли Зеленский Трампу

Президент США Дональд Трамп больше не симпатизирует украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, встреча глав государств стала показательным событием, поскольку Киев не смог договориться о поставках ракет Tomahawk.

Приятно наблюдать, как Зеленского, будто нашкодившего кота, раз за разом макают в лужу в Вашингтоне. Он ведь летел с совершенно определенными намерениями — получить от США дальнобойные ракеты — и привез с собой даже карту российских объектов, по которым собирался стрелять. Все это осталось несбыточными мечтами киевского режима. Можно определенно говорить о том, что Трамп Зеленскому точно не симпатизирует, — высказался Журавлев.

Он отметил, что переговоры по украинскому конфликту могут сдвинуться с мертвой точки только после встречи президента России Владимира Путина с Трампом в Будапеште. По его мнению, именно на таком уровне, без участия Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, и должен решаться этот вопрос.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Украина перестала быть привлекательным и перспективным бизнес-проектом для Трампа. По его словам, визит Зеленского в Вашингтон, на который президент Украины возлагал большие надежды, завершился полным провалом.