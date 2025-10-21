Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:13

Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках

Общественник Шапкин: при навязывании медуслуг нужно обращаться в Минздрав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если в платных клиниках навязывают платные услуги, то пациентам нужно обращаться в Минздрав или Росздравнадзор, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, переданным «Москвой 24», эти ведомства должны осуществлять надзор за медицинскими учреждениями.

К письму нужно приложить все чеки, анализы и итоговое медицинское заключение. В любом случае при явных подозрениях на лишние услуги лучше не соглашаться на них и посоветоваться с другим врачом, — пояснил Шапкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следует пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян. По его словам, справедливость должна быть главным принципом в системе налогообложения, но в настоящий момент предусмотрены одинаковые условия получения полиса для безработных и трудоустроенных.

Россия
Минздрав
Росздравнадзор
жалобы
