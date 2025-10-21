Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках Общественник Шапкин: при навязывании медуслуг нужно обращаться в Минздрав

Если в платных клиниках навязывают платные услуги, то пациентам нужно обращаться в Минздрав или Росздравнадзор, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, переданным «Москвой 24», эти ведомства должны осуществлять надзор за медицинскими учреждениями.

К письму нужно приложить все чеки, анализы и итоговое медицинское заключение. В любом случае при явных подозрениях на лишние услуги лучше не соглашаться на них и посоветоваться с другим врачом, — пояснил Шапкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следует пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян. По его словам, справедливость должна быть главным принципом в системе налогообложения, но в настоящий момент предусмотрены одинаковые условия получения полиса для безработных и трудоустроенных.