В России начнут проверять лекарства для пациентов с болезнями почек

В России начнут проверять лекарства для пациентов с болезнями почек Росздравнадзор проверит обеспечение лекарствами пациентов с болезнями почек в РФ

Росздравнадзор проведет проверку обеспечения лекарствами пациентов с болезнями почек в некоторых регионах страны, сообщили в пресс-службе ведомства. Какие территории будут участвовать в этом, не уточняется. Такое решение принято на фоне появившейся информации о проблемах с лекарственным обеспечением.

Росздравнадзор проверит организацию лекарственной помощи пациентам в указанных субъектах РФ, — уточнили в пресс-службе.

Ведомство также обратилось к гражданам, которые столкнулись с подобными проблемами, с советом. Росздравнадзор призвал россиян сразу же обращаться в ведомство для оперативного принятия мер реагирования.

Ранее стало известно о проверке одинцовской клиники «МАММА» после массовых жалоб от пациентов, которые обвинили врачей медцентра в непрофессионализме, а также в нарушении стандартов лечения и возможном мошенничестве. Инициировал соответствующие мероприятия для выяснения деталей Росздравнадзор.

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказывал, куда жаловаться при навязывании услуг в платных клиниках. Пациентам рекомендовали обращаться в Минздрав или Росздравнадзор.