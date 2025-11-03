Росздравнадзор проверит одинцовскую медицинскую клинику

Росздравнадзор инициировал проверку одинцовской клиники «МАММА» после поступления массовых жалоб от пациентов, сообщает РИА Новости. Пациенты обвиняют врачей медцентра в непрофессионализме, несоблюдении стандартов лечения и возможном мошенничестве.

В связи с большим количеством поступивших жалоб от граждан территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит организацию оказания медицинской помощи в клинике по адресу: Одинцово, улица Вокзальная, строение 7Б. В настоящее время проверка согласовывается с органами прокуратуры, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день известно о нескольких инцидентах: одна пациентка осталась без пальца после операции, другая умерла после некорректного лечения. Жалобы также касаются возможных финансовых нарушений и недобросовестной практики со стороны персонала клиники.

