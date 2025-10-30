Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:56

Врачи приняли смертельную болезнь у подростка за тонзиллит

Metro: в Великобритании врачи приняли признаки лимфомы у мальчика за тонзиллит

Пациент в кабинете магнитно-резонансной томографии Пациент в кабинете магнитно-резонансной томографии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великобритании медики сначала спутали смертельную болезнь 13-летнего Тайлера Хемминга с тонзиллитом, передает Metro. Состояние подростка ухудшилось, и только спустя три месяца дополнительных исследований был поставлен точный диагноз — лимфома четвертой стадии.

У мальчика были жалобы на плохое самочувствие и опухоли на шее. В феврале его мать обратилась к врачам. Сначала у Тайлера обнаружили тонзиллит, однако мать подозревала, что проблема может быть связана с раком крови. Компьютерная томография, ультразвуковое исследование и рентгенография выявили наличие злокачественных опухолей. Они затронули лицо, нос, горло, ключицы, подмышечные впадины, селезенку, левую лопатку и область рядом с сердцем.

Тайлер прошел шесть курсов химиотерапии. Два из них дали положительный результат. Врачи утверждают, что рак поддается лечению, но есть вероятность рецидива или необходимости повторного курса химиотерапии.

Ранее в Кабардино-Балкарии медики провели успешное лечение пациента с четвертой стадией рака и метастазами. Мужчина обратился к врачам из-за боли в животе. После операции и курса химиотерапии хирурги провели резекцию правой доли печени. Благодаря проведенному лечению метастазы в печени исчезли, и пациент вернулся к полноценной жизни.

Великобритания
подростки
рак
заболевания
ошибки
