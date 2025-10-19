Боль в животе обернулась для россиянина страшным заболеванием В Кабардино-Балкарии спасли пациента с раком IV стадии и метастазами

В Кабардино-Балкарии врачи спасли пациента с раком IV стадии и метастазами, сообщили в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. Мужчина обратился к врачам с сильными болями в животе, причиной которых, как выяснилось, были опухоль кишечника (5 см) и почки (4 см), а также множественные метастазы в печени, некоторые из которых достигали 10 см.

На первом этапе мужчине провели малоинвазивную операцию, удалив пораженную часть кишечника и опухоль почки. Затем курс химиотерапии позволил значительно уменьшить размеры новообразований. После хирурги выполнили еще одну сложную операцию — резекцию правой доли печени вместе с остаточными метастазами. В результате лечения метастатические очаги в печени полностью исчезли, и пациент вернулся к обычной жизни.

