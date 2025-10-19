Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 13:47

Боль в животе обернулась для россиянина страшным заболеванием

В Кабардино-Балкарии спасли пациента с раком IV стадии и метастазами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кабардино-Балкарии врачи спасли пациента с раком IV стадии и метастазами, сообщили в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. Мужчина обратился к врачам с сильными болями в животе, причиной которых, как выяснилось, были опухоль кишечника (5 см) и почки (4 см), а также множественные метастазы в печени, некоторые из которых достигали 10 см.

На первом этапе мужчине провели малоинвазивную операцию, удалив пораженную часть кишечника и опухоль почки. Затем курс химиотерапии позволил значительно уменьшить размеры новообразований. После хирурги выполнили еще одну сложную операцию — резекцию правой доли печени вместе с остаточными метастазами. В результате лечения метастатические очаги в печени полностью исчезли, и пациент вернулся к обычной жизни.

Ранее экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения рака предстательной железы. 82-летний политик посетил вечернюю мессу в католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне. На опубликованных кадрах видно, что Байден медленно передвигался, держась за сопровождающую его женщину.

врачи
онкология
Кабардино-Балкария
здоровье
