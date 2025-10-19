Байден впервые вышел в свет после начала лучевой терапии

Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения рака предстательной железы, сообщает The New York Post. Согласно информации издания, 82-летний политик посетил вечернюю мессу в католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне.

На опубликованных кадрах видно, что Байден медленно передвигался, держась за сопровождающую его женщину. После часовой службы Байден около десяти минут общался с прихожанами, после чего покинул церковь без супруги Джилл Байден, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что бывший президент США начал курс лучевой терапии из-за диагностированного у него рака предстательной железы. Предполагается, что курс продлится пять недель. По словам его представителя, начало лечения знаменует новый этап в его борьбе с заболеванием.

До этого стало известно, что Байден по-прежнему огорчен тем, что его заставили выйти из предвыборной гонки. Отмечается, что он до сих пор следит за политическими новостями и регулярно обсуждает происходящее в мире со своими советниками.