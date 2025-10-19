Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 12:36

Байден впервые вышел в свет после начала лучевой терапии

Джо Байден Джо Байден Фото: SAUL LOEB/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала лечения рака предстательной железы, сообщает The New York Post. Согласно информации издания, 82-летний политик посетил вечернюю мессу в католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне.

На опубликованных кадрах видно, что Байден медленно передвигался, держась за сопровождающую его женщину. После часовой службы Байден около десяти минут общался с прихожанами, после чего покинул церковь без супруги Джилл Байден, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что бывший президент США начал курс лучевой терапии из-за диагностированного у него рака предстательной железы. Предполагается, что курс продлится пять недель. По словам его представителя, начало лечения знаменует новый этап в его борьбе с заболеванием.

До этого стало известно, что Байден по-прежнему огорчен тем, что его заставили выйти из предвыборной гонки. Отмечается, что он до сих пор следит за политическими новостями и регулярно обсуждает происходящее в мире со своими советниками.

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

