Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для безработных россиян

Следует пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, справедливость должна быть главным принципом в системе налогообложения, но в настоящий момент предусмотрены одинаковые условия получения полиса для безработных и трудоустроенных.

Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, — мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, — не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати, — пояснил Собянин.

Мэр добавил, что такой порядок вещей формирует и социальную, и политическую проблему. Он уточнил, что речь идет не о пожилых людях, инвалидах, учащихся или многодетных матерях.

Ранее вице-президент ВСС Роман Щеглеватых рассказал, что полис обязательного медицинского страхования часто аннулируют из-за ошибок в данных, страховые компании зафиксировали около 30 тысяч неточностей в личной информации о россиянах. Для решения проблемы с аннулированием полиса нужно обратиться в страховую медорганизацию, подчеркнул он.

До этого стало известно, что восстановить утерянный полис ОМС можно двумя способами. С 2022 года полисы ОМС выдаются только в электронном формате, поэтому можно воспользоваться «Госуслугами» и через страховую компанию, куда можно записаться онлайн.