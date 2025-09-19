Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 02:09

Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для безработных россиян

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следует пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, справедливость должна быть главным принципом в системе налогообложения, но в настоящий момент предусмотрены одинаковые условия получения полиса для безработных и трудоустроенных.

Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, — мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, — не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати, — пояснил Собянин.

Мэр добавил, что такой порядок вещей формирует и социальную, и политическую проблему. Он уточнил, что речь идет не о пожилых людях, инвалидах, учащихся или многодетных матерях.

Ранее вице-президент ВСС Роман Щеглеватых рассказал, что полис обязательного медицинского страхования часто аннулируют из-за ошибок в данных, страховые компании зафиксировали около 30 тысяч неточностей в личной информации о россиянах. Для решения проблемы с аннулированием полиса нужно обратиться в страховую медорганизацию, подчеркнул он.

До этого стало известно, что восстановить утерянный полис ОМС можно двумя способами. С 2022 года полисы ОМС выдаются только в электронном формате, поэтому можно воспользоваться «Госуслугами» и через страховую компанию, куда можно записаться онлайн.

Сергей Собянин
Москва
ОМС
безработные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 сентября: инфографика
«Огнем и мечом»: в ГД раскрыли, когда может завершиться конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.