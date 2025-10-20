Семья подсела на этот завтрак! Картофельные цыбрики. Белорусские хрустящие пончики с мягкой серединкой

Эти нежные картофельные пончики — настоящее открытие для любителей белорусской кухни! Цыбрики представляют собой воздушные пончики из картофельного теста с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Это блюдо особенно ценится за свою простоту и сытность — идеальный вариант для завтрака или вечернего чаепития. Традиционно цыбрики подают со сметаной, растопленным маслом или домашним вареньем, что создает удивительную гармонию вкусов. Аромат жареных картофельных пончиков наполняет дом особым уютом и теплом, вызывая аппетит еще на этапе приготовления.

Приготовление

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, масло для жарки. Картофель разомните в пюре. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте картофельное пюре, яйца, муку, обжаренные лук и чеснок, посолите и поперчите. Сформируйте небольшие круглые лепешки. Обжарьте в разогретом масле на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими.

