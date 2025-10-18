Участвующий в СВО потомок Николая I встретился с Путиным

Президент России Владимир Путин передал привет семье участника специальной военной операции Гавриила Дорошина, который является прямым потомком императора Николая I и семьи Наполеона Бонапарта. Глава государства пообщался с бойцом во время визита в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT. Кадры опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Дорогая мама, господин президент только что передал привет и тебе, и папе, — обратился Дорошин к родителям на камеру после общения с Путиным.

Боец, использующий позывной Царь, рассказал, что его семья эмигрировала во Францию после революции 1917 года. В 2015 году он добровольцем отправился в Донбасс, а в 2022 году стал участником СВО, получив сначала паспорт ДНР, а затем — российское гражданство.

Ранее сообщалось, что Путин решил провести день рождения в кругу военных, так как именно они сегодня находятся «на переднем плане» и несут основную ответственность за судьбу страны. Лидер России отметил, что 7 октября во время встречи обсуждалась ситуация на всех участках линии боевого соприкосновения.