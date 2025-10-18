Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 13:12

Участвующий в СВО потомок Николая I встретился с Путиным

Путин передал привет семье участвующего в СВО потомка Николая I

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин передал привет семье участника специальной военной операции Гавриила Дорошина, который является прямым потомком императора Николая I и семьи Наполеона Бонапарта. Глава государства пообщался с бойцом во время визита в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT. Кадры опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Дорогая мама, господин президент только что передал привет и тебе, и папе, — обратился Дорошин к родителям на камеру после общения с Путиным.

Боец, использующий позывной Царь, рассказал, что его семья эмигрировала во Францию после революции 1917 года. В 2015 году он добровольцем отправился в Донбасс, а в 2022 году стал участником СВО, получив сначала паспорт ДНР, а затем — российское гражданство.

Ранее сообщалось, что Путин решил провести день рождения в кругу военных, так как именно они сегодня находятся «на переднем плане» и несут основную ответственность за судьбу страны. Лидер России отметил, что 7 октября во время встречи обсуждалась ситуация на всех участках линии боевого соприкосновения.

Владимир Путин
участники СВО
потомки
Николай I
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС рассказали, кто играет ключевую роль в восстановительных работах
Стало известно, по чьей инициативе закончился разговор Трампа с Зеленским
Невролог рассказала о влиянии энергетиков на организм
В Турции взбесившийся бык протаранил автомобиль рогами
Россиянам объяснили, как их могут лишить наследства вопреки завещанию
Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «кошмаром» Брюсселя
Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы
Среди россиян стал популярен пикантный вид отдыха
Раскрыто, почему российские бойцы относятся к пленным ВСУ по-человечески
На острове Русский полыхает трехэтажное здание
В Госдуме рассказали, с чем Зеленский покинул Белый дом
Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии
Как не остаться без денег и «Госуслуг»? Раскрыта новая схема мошенников
Магнитные бури сегодня, 18 октября: что завтра, скачки давления, слабость
Над Белгородской областью сбили восемь дронов ВСУ
Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции
Землю накрыла третья магнитная буря октября
Место пропажи семьи Усольцевых в тайге может привлечь множество туристов
«Слезы»: в ГД рассказали о провальной попытке украинцев достучаться до МОК
Бывшая помощница Байдена высказалась о поставках оружия Украине
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.