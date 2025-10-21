Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:02

Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России

Фото: Red Finch Sound

В России запустили платформу поддержки молодых независимых музыкантов Red Finch Sound. В ходе проекта в продвижение артистов планируется инвестировать свыше 15 млн рублей. Его организатором стал бренд Red Finch 0.0.

У нас в стране огромное количество талантливых музыкантов, которые научились создавать качественную музыку, но зачастую между талантом и успехом стоит лишь одна преграда — отсутствие стартовой площадки. Red Finch Sound — и есть эта самая площадка, — отметил директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям Максим Попов.

Музыканты представят свое творчество жюри. В него войдут ведущие продюсеры, представители лейблов и крупнейших стримингов, музыкальные критики и амбассадор проекта Markul.

Победитель выступит на одной сцене с Markul в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Продвижение на ведущих стриминг-платформах, эфиры на федеральных радиостанциях, участие в популярных онлайн-шоу, рекламные кампании в соцсетях — все это и не только ждет финалиста проекта.

Ранее сообщалось, что трансляция международного музыкального конкурса «Интервидение» была доступна 4 млрд зрителей по всему миру. По данным организаторов, мероприятие собрало 23 страны-участницы, объединило 500 волонтеров из пяти стран и завершилось определением одного победителя.

музыка
артисты
платформы
бренды
