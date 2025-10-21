Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России

В России запустили платформу поддержки молодых независимых музыкантов Red Finch Sound. В ходе проекта в продвижение артистов планируется инвестировать свыше 15 млн рублей. Его организатором стал бренд Red Finch 0.0.

У нас в стране огромное количество талантливых музыкантов, которые научились создавать качественную музыку, но зачастую между талантом и успехом стоит лишь одна преграда — отсутствие стартовой площадки. Red Finch Sound — и есть эта самая площадка, — отметил директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям Максим Попов.

Музыканты представят свое творчество жюри. В него войдут ведущие продюсеры, представители лейблов и крупнейших стримингов, музыкальные критики и амбассадор проекта Markul.

Победитель выступит на одной сцене с Markul в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Продвижение на ведущих стриминг-платформах, эфиры на федеральных радиостанциях, участие в популярных онлайн-шоу, рекламные кампании в соцсетях — все это и не только ждет финалиста проекта.

