Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру, сообщает ТАСС. По данным организаторов, мероприятие собрало 23 страны-участницы, объединило 500 волонтеров из пяти стран и завершилось определением одного победителя.

Ранее победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Член жюри Игорь Матвиенко назвал его номер образцово-показательным, отметив сочетание этнических корней, современных аранжировок и драматической подачи. Второе и третье места заняли исполнители из Киргизии и Катара.

До этого российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отказался от участия в конкурсной программе «Интервидения», попросив жюри не оценивать его выступление. Музыкант подчеркнул, что Россия «уже победила», собрав участников из разных стран на одной сцене.