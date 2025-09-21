«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру, сообщает ТАСС. По данным организаторов, мероприятие собрало 23 страны-участницы, объединило 500 волонтеров из пяти стран и завершилось определением одного победителя.

Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 млрд зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель, — поделились организаторы.

Ранее победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Член жюри Игорь Матвиенко назвал его номер образцово-показательным, отметив сочетание этнических корней, современных аранжировок и драматической подачи. Второе и третье места заняли исполнители из Киргизии и Катара.

До этого российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отказался от участия в конкурсной программе «Интервидения», попросив жюри не оценивать его выступление. Музыкант подчеркнул, что Россия «уже победила», собрав участников из разных стран на одной сцене.

